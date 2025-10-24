Nach den starken Anstiegen des Gold- & Silberpreises in den letzten Monaten mit mehr als einer Verdopplung der Rohstoffpreise und das ohne nennenswerter Zwischenkorrektur setzte in der vergangenen Woche eine überfällige Korrekturbewegung ein. In der Spitze fiel der Goldpreis von letztem Freitag bis Mittwoch dieser Woche um 376 USD bzw. 8,59 % ab, ehe sich der Markt wieder stabilisierte. Dynamischer ging es bei Silber zu, wo der Preis im selben Zeitraum um 6,95 USD bzw. 12,76 % in der Spitze abtauchte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...