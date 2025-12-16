Edelmetalle glänzen in diesem Jahr besonders stark. Davon profitieren die beiden Branchenschwergewichte Barrick Mining und First Majestic Silver. Barrick hat zuletzt mit der Ankündigung, den IPO seiner US-Assets zu prüfen, für Furore gesorgt. Soll damit eine feindliche Übernahme verhindert werden? First Majestic Silver hat die Stimmung genutzt und mehrere Mio. USD eingesammelt, um teurere Schulden zurückzuzahlen und eventuell eine Übernahme zu tätigen. Ein Übernahmekandidat im Goldsektor ist Kobo Resources. Das Unternehmen will Anfang 2026 seine Ressourcenschätzung veröffentlichen. Die Aktie ist endlich angesprungen, hat gemäß Analysten noch viel Potenzial und wird inzwischen auch an der Börse Frankfurt rege gehandelt.

