Die Aktie von First Majestic Silver hat 2025 eine beeindruckende Rally hingelegt und gut 200 Prozent zugelegt. Der kanadische Minenbetreiber profitiert als reiner Silber- und Gold-Produzent unmittelbar vom historischen Preisanstieg der Edelmetalle. Silber kletterte zeitweise über 80 US-Dollar je Unze und bescherte den Minenaktien einen enormen Hebel. First Majestic steht aktuell bei rund 17 US-Dollar und hat damit ein Mehr-Jahres-Hoch erreicht. Doch die Charttechnik sendet Warnsignale. Der RSI liegt bei 71 und damit im überkauften Bereich. Analysten sehen zwar weiteres Potenzial, doch nach der steilen Rally könnte eine Korrektur anstehen. Wer jetzt einsteigen will, sollte Geduld mitbringen und auf einen eventuellen Rücksetzer in Richtung 14 bis 15 US-Dollar warten. Dann bietet sich die Chance, gestaffelt Positionen aufzubauen und vom nächsten Aufwärtsimpuls zu profitieren.

Silberpreis auf Rekordjagd - First Majestic profitiert direkt

Der Silberpreis ist in den letzten Wochen auf neue Rekorde geklettert und hat zeitweise die 80-Dollar-Marke je Unze durchbrochen. Die steigende Nachfrage kommt aus der Elektromobilität und Solarindustrie. Gleichzeitig kaufen Anleger wegen geopolitischer Risiken verstärkt Edelmetalle. Die Börse in Chicago erhöhte sogar die Sicherheitsanforderungen für Silber-Futures wegen der hohen Schwankungen. First Majestic Silver konzentriert sich fast nur auf Silber und betreibt vier Minen in Mexiko. Im dritten Quartal 2025 erreichte das Unternehmen Rekordwerte bei der Produktion und erwirtschaftete einen freien Cashflow von 99 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr plant das Management eine Produktion von bis zu 31,2 Millionen Silberäquivalent-Unzen bei Kosten zwischen 19,89 und 21,27 US-Dollar je Unze. Im Dezember nahm First Majestic 300 Millionen US-Dollar durch Wandelanleihen auf. Das Geld dient zum Rückkauf alter Schulden und für strategische Projekte. Zudem verkauft das Unternehmen die stillgelegte Del-Toro-Mine für bis zu 60 Millionen US-Dollar. Mit über 800 Millionen US-Dollar Liquidität ist First Majestic gut aufgestellt für weitere Investitionen.

Charttechnik

Nach der steilen Rally von unter 6 US-Dollar Anfang 2025 auf zwischenzeitlich fast 18 US-Dollar zeigt der Chart deutliche Überhitzungstendenzen. Der RSI liegt bei 71 und damit im überkauften Bereich. Werte über 70 gelten als Signal dafür, dass eine Aktie zu schnell zu weit gelaufen ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine technische Korrektur steigt damit. Ein Blick auf die Unterstützungszonen zeigt mögliche Rückzugsbereiche. Die erste wichtige Marke liegt bei etwa 16 US-Dollar. Sollte diese nicht halten, käme die Zone zwischen 14 und 15 US-Dollar ins Spiel. Genau hier könnte sich für geduldige Anleger eine attraktive Einstiegschance bieten. Ein gestaffelter Aufbau von Positionen während einer Korrektur minimiert das Risiko, zum falschen Zeitpunkt voll investiert zu sein. Wer jetzt blind auf dem aktuellen Niveau kauft, riskiert kurzfristige Verluste von 10 bis 20 Prozent oder auch mehr. Die breite Handelsspanne der letzten Wochen zeigt zudem die hohe Volatilität. An einzelnen Tagen schwankte der Kurs teils richtig heftig. Diese Bewegungen sind typisch für Rohstoffaktien in einem stark steigenden Markt. Sie bieten Chancen für Trader, können aber auch Nerven kosten. Die dünnen Umsätze zum Jahresende verstärken diese Effekte zusätzlich. Erst im Januar dürfte sich die Liquidität wieder normalisieren.

Was tun?

Die First Majestic Silver-Aktie bleibt fundamental interessant, verlangt aber derzeit Disziplin beim Timing. Das operative Geschäft entwickelt sich stark. Die Produktion steigt, die Kosten bleiben kontrolliert und der freie Cashflow wächst kräftig. Diese Faktoren sprechen klar für das Unternehmen. Hinzu kommt der direkte Hebel auf den Silberpreis, der mittelfristig weiteres Potenzial bietet. Analysten sehen durchschnittliche Kursziele um 17 US-Dollar, was etwa dem aktuellen Niveau entspricht. Das zeigt, dass die Rally bereits viel vorweggenommen hat. Charttechnisch sendet die Aktie jedoch Warnsignale. Der RSI bei 71 deutet auf eine Überkauftsituation hin und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Wer langfristig investieren will, sollte nicht blind auf dem aktuellen Niveau einsteigen. Besser ist es, auf einen möglichen Rücksetzer in den Bereich zwischen 14 und 15 US-Dollar zu warten. Dort bieten sich gestaffelte Käufe an, um schrittweise eine Position aufzubauen. Diese Strategie reduziert das Risiko und nutzt mögliche Schwächephasen zum günstigen Einstieg. Die jüngsten Unternehmensnachrichten sind weitgehend positiv zu werten. Die Refinanzierung über Wandelanleihen schafft finanzielle Flexibilität und reduziert mittelfristig die Zinsbelastung. Der Verkauf der Del-Toro-Mine vereinfacht das Portfolio und bringt zusätzliches Kapital. Gleichzeitig bleibt das operative Geschäft auf Kurs. Wer an die Silber-Story glaubt und den Sektor im Depot haben möchte, findet mit First Majestic einen der reinsten Vertreter. Allerdings sollte der Einstieg strategisch erfolgen und nicht aus Angst, etwas zu verpassen. Stichwort FOMO! Geduld könnte sich hier auszahlen!

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

