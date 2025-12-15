Mitte Dezember blicken Investoren mit Argusaugen auf des kommende Jahr 2026. Werden die alten Gewinner auch die neuen sein? Bitcoin war in 2025 eine Enttäuschung, denn bis dato liegt die Krypto-Währung sogar leicht im Minus. Künstliche Intelligenz und die gefragten HighTech-Lieferanten standen mit mehreren hundert Prozent Rendite im Fokus, extreme Performance erzielten z.B. Palantir oder der Quanten-Computing-Spezialist D-Wave. Doch wie wird es im nächsten Jahr laufen? Analysten glauben mehrheitlich an eine Abkühlung des höchstbewerteten HighTech-Segments. Im zentralen Fokus steht dabei Nvidia, mit 1.250 % Anstieg seit 2021 mittlerweile unter den teuersten Aktien auf dem Globus. Der Blick nach vorne ist herausfordernd, denn eine große Korrektur oder gar ein Crash wären auch längst überfällig. Gold hat in den letzten 12 Monaten über 60 % zugelegt und der Trend ist voll intakt. Stehen hier schnell 5.000 USD im Raum?

