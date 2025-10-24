LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verlauf der Erholung des Chipkonzerns sei vollkommen unklar, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er kappte seine Schätzungen deutlich./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0000226223

