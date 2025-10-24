Der Chipriese Intel hat im dritten Quartal eindrucksvoll die Wende geschafft. Mit starker Kostendisziplin und mehreren prominenten Investments führt der neue CEO das Traditionsunternehmen aus der Krise. Nach massiven Kostensenkungen unter dem neuen CEO Lip-Bu Tan meldete das Unternehmen erstmals seit Ende 2023 wieder schwarze Zahlen - und übertraf dabei deutlich die Erwartungen der Wall Street. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um mehr als 8 Prozent. Tan, der seit März ...

