Der Chiphersteller Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Wie DER AKTIONÄR berichtete, legte die Aktie im nachbörslichen Handel daraufhin um sechs Prozent zu. Doch wie bewerten Analysten das jüngste Zahlenwerk von Intel? DER AKTIONÄR verrät es.Konkret steigerte Intel den Erlös im Q3 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent auf rund 13,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen nur mit 13,1 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte ...

