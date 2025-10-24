Der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. schlägt für die Photovoltaik unter anderem vor, Agri-Photovoltaik-Projekte baurechtlich zu privilegieren und Vorgaben für schwimmende Anlagen zu streichen. Energiespeicher müssten im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eindeutig als im öffentlichen Interesse verankert werden. Weniger Bürokratie, niedrigere Systemkosten, eine Entlastung der Behörden, die Beschleunigung der Energiewende - darauf zielt ein Papier mit konkreten Vorschlägen für eine Vereinfachung und Standardisierung von Genehmigungsverfahren, das der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. jetzt ...

