Um die Commerzbank-Aktie ist es zuletzt ruhig geworden. Seit dem Hoch Mitte August mit 37,80 € befindet sie sich im Rückwärtsgang. Am Freitag verbessert sie sich geringfügig und steht aktuell bei 29,90 €. Was ist hier zu erwarten? Der Anteil bleibt unter 30% Das ist die magische Grenze zur Abgabe eines Übernahmeangebots. Aktuell besitzt die italienische Großbank 29%, davon sind 26% direkte Aktien und 3% Finanzderivate. Auf die Frage einer Analystin, ...

