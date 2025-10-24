Die Renk-Aktie gerät im Kurs weiter unter Druck. Was bedeutet das jetzt für den Rüstungstitel? Und lohnt sich jetzt ein Einstieg bei dem MDAX-Konzern? Renk unter Druck Während die meisten Rüstungsaktien am Donnerstag auf positiven Vorzeichen enden konnten, zeigte sich bei Renk eine Ausnahme, denn das Papier geriet ordentlich unter Druck. Ursache für den Abverkauf sind Aussagen über Margendruck bei dem Panzergetriebehersteller, da es zu Problemen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de