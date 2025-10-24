Der Stillstand am Bau wird auch am Kursverlauf der Villeroy & Boch-Aktie sichtbar. Denn seit dem Sommer geht es kontinuierlich bergab. Neue Zahlen zeigen allerdings, dass der Konzern sich in einem herausforderndem Marktumfeld gut behaupten kann. Umsatzzuwächse waren allerdings nur möglich, weil Villeroy noch im Vorjahr die belgische Ideal Standard übernommen hatte. So gelang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Umsatzplus von 6,7 Prozent ...

