Die Traditionsmarke aus Mettlach hält sich tapfer, aber die Zeiten sind rau. Villeroy & Boch (ISIN DE0007657231) hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 6,7 Prozent auf 1,075 Milliarden Euro gesteigert. Das operative EBIT liegt mit 65,1 Millionen Euro leicht über dem Vorjahr. Auf den ersten Blick solide Zahlen. Doch der Blick hinter die Kulissen zeigt, dass es ohne die Akquisition von Ideal Standard düster aussähe. Bad & Wellness profitiert von Zukauf: Der Unternehmensbereich Bad & Wellness legte um 8,3 Prozent auf 865,6 Millionen Euro zu. Das Wachstum kommt vor allem aus der Integration ...

