Die Österreicher aus Steyr melden Umsatzzuwachs, doch beim Gewinn knirscht es. Steyr Motors (ISIN AT0000A3FW25) hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 15,2 Prozent auf 34,4 Millionen Euro gesteigert. Das klingt nach solidem Wachstum. Doch das EBIT sank von 5,4 auf 4,0 Millionen Euro. Der Grund: Das Unternehmen investiert massiv in Kapazitäten und Personal. Steyr Motors baut für die Zukunft: Die Strategie ist klar. Das Management bereitet sich auf deutlich höhere Produktionsmengen vor. Der Auftragsbestand von über 300 Millionen Euro gibt Rückenwind. Doch solche Investitionen kosten erst mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...