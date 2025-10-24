Norderney - Der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) warnt für die niedersächsische Küste vor einer leichten Sturmflut am Wochenende.



Die Vorhersage betrifft die Pegel Norderney, Bensersiel, Emden, Wilhelmshaven, Cuxhaven und Bremerhaven. Für den Freitag wird eine Abweichung des Tidehochwassers von bis zu 1,5 Metern über dem mittleren Tidehochwasser prognostiziert, was die Gefahr einer leichten Sturmflut mit sich bringt.



Die Überflutungsgefahr betrifft Strände, Vorländer und Hafenflächen. Die Windrichtung wird mit Westsüdwest bei einer Stärke von 8 Beaufort angegeben. Für die folgenden Tage wird eine ähnliche Gefährdungslage erwartet, wobei die Windstärke und -richtung variieren können. Am Samstag wird eine Abweichung von bis zu 1 Meter erwartet, während am Sonntag die Abweichung auf bis zu 1,25 Meter ansteigen könnte.



Der NLWKN gab an, dass die Wasserstandsvorhersagen auf Grundlage der Windvorhersagedaten des Deutschen Wetterdienstes berechnet werden. Die tatsächlichen Eintrittszeiten der Tidehochwasser könnten von den Angaben abweichen. Eine Aktualisierung der Vorhersage ist für Samstag geplant.





© 2025 dts Nachrichtenagentur