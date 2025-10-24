Datum der Anmeldung:
22.10.2025
Aktenzeichen:
V-75/25
Unternehmen:
Zaffra B.V., Amsterdam (NLD) und Enertrag SE, Dauerthal; Erwerb von Anteilen an der Concrete Chemicals GmbH, Rüdersdorf
Produktmärkte:
Kerosin, PtL-Kerosin, Sustainable Aviation Fuel , grünes Naphtha
