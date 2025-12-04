Durch Modernisierung kann das Umspannwerk Bertikow in der Uckermark künftig mehr als 500 MW an Solar- und Windstrom aufnehmen. Das Unternehmen Enertrag hat damit auch die Grundlage für einen künftigen, 200 MW starken Batteriespeicher gelegt. Der Brandenburger Projektentwickler Enertrag hat ein Umspannwerk in Bertikow in der Uckermark modernisiert, damit es künftig mehr regenerative Leistung aufnehmen kann. Das Umspannwerk bilde den Knotenpunkt für die Einspeisung von mehr als 500 Megawatt erneuerbarem ...

