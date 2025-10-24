Datum der Anmeldung:
21.10.2025
Aktenzeichen:
B7-95/25
Unternehmen:
Thoma Bravo, L.P., Chicago (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über PROS Holdings, Inc., Houston (USA)
Produktmärkte:
CPQ-Softwarelösungen, CRM-Software, Cloud-Softwarelösungen
