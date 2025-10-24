Datum der Anmeldung:
20.10.2025
Aktenzeichen:
B1-144/25
Unternehmen:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH/Erwerb von Gewerbeimmobilien der Fresenius Immobilien Verwaltung Objekt Schweinfurt GmbH und der Fresenius Immobilien Verwaltung Objekt St. Wendel GmbH (jeweils Bad Homburg)
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
20.10.2025
Aktenzeichen:
B1-144/25
Unternehmen:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH/Erwerb von Gewerbeimmobilien der Fresenius Immobilien Verwaltung Objekt Schweinfurt GmbH und der Fresenius Immobilien Verwaltung Objekt St. Wendel GmbH (jeweils Bad Homburg)
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
© 2025 Bundeskartellamt