Datum der Anmeldung:
20.10.2025
Aktenzeichen:
B1-143/25
Unternehmen:
Advent International, L.P., Boston, Vereinigte Staaten von Amerika/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und alleinige Kontrolle über die Heidrick & Struggles International, Inc., Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika
Produktmärkte:
Personaldienstleistungen, Unternehmensberatung
