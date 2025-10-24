NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung etwas übertroffen und das Ergebnisziel (Ebita) für das Jahr trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle angehoben, schrieb David H Perry am Freitag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einem rund zweiprozentigen Anstieg der Ebita-Konsensprognose für 2025./rob/gl/la



