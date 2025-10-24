Im Volkswagen-Konzern bahnt sich eine weitere Sparrunde an, um wichtige Finanzkennzahlen zu verbessern - die Rede ist von zwölf Milliarden Euro alleine in 2026. Dabei trifft es wohl auch bestehende und geplante Elektroautos für den US-Markt. Wie das "Manager Magazin" berichtet, sollen sich Ende September Konzern-Finanzvorstand Arno Antlitz mit seinen drei Marken-Kollegen David Powels (VW-Pkw), Jürgen Rittersberger (Audi) und Jochen Breckner (Porsche) ...

