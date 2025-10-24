Der Motor läuft - zumindest noch. Doch das zarte Gleichgewicht, das aktuell hinter den Fertigungslinien von Volkswagen und der gesamten europäischen Automobilindustrie schlummert, gerät ins Wanken. Der Ausfall des Halbleiter-Lieferanten Nexperia markiert keine technische Kleinigkeit, sondern einen logistischen Ernstfall mit potenziell weitreichenden Folgen. Der Volkswagen-Konzern steht erneut unter Druck. Nach Jahren, in denen sich die weltweite ...

