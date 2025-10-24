Anzeige
Freitag, 24.10.2025
Gold über 4.000 US-Dollar - Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
24.10.25 | 16:27
33,130 Euro
+0,47 % +0,155
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
33,10033,15016:28
33,11033,15016:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE13,270+0,99 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE83,90+2,32 %
HENSOLDT AG98,45+1,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG33,670+0,75 %
INTEL CORPORATION33,130+0,47 %
NORDEX SE22,680-0,79 %
RHEINMETALL AG1.778,50+0,71 %
SILTRONIC AG58,70+7,02 %
SUSS MICROTEC SE36,720+4,56 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.