Nach dem beispiellosen Höhenflug binnen eines Jahres mit einem Wertzuwachs von mehr als +180% scheint der Nordex-Aktie die Luft auszugehen. Am Mittwochmorgen gewinnt sie leicht auf 32,60 €, doch es mehren sich die warnenden Stimmen. Ist die Aktie zu hoch bewertet und sollten Anleger jetzt Gewinne einstreichen? Oder sollten sie an Bord bleiben? Auftragsflut reißt nicht ab Anbieter von Windkraftanlagen müsste man sein, dann hätte man fast jeden Tag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de