Die Frankfurter können aufatmen. Kion (ISIN DE000KGX8881) hebt die Free-Cashflow-Prognose für 2025 deutlich an. Statt 400 bis 550 Millionen Euro sollen nun 600 bis 700 Millionen Euro fließen. Der Grund klingt zunächst paradox: Das geplante Effizienzprogramm wird billiger als gedacht. Und ein Teil der Kosten verschiebt sich ins erste Quartal 2026. Das verbessert die Zahlen für das laufende Jahr spürbar. Effizienzprogramm wird günstiger: Ursprünglich kalkulierte Kion mit Einmalaufwendungen von 240 bis 260 Millionen Euro für das Sparprogramm. Jetzt sollen es nur noch 170 bis 190 Millionen Euro werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
