Anzeige
Mehr »
Freitag, 24.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 4.000 US-Dollar - Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0D9U6 | ISIN: FI0009013296 | Ticker-Symbol: NEF
Tradegate
24.10.25 | 11:48
18,090 Euro
+3,11 % +0,545
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
OMX Helsinki 25
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NESTE OYJ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NESTE OYJ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,08018,09511:50
18,08518,10011:50
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NESTE
NESTE OYJ Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NESTE OYJ18,090+3,11 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.