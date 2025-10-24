Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat im dritten Quartal etwas weniger umgesetzt, aber operativ erneut Stärke bewiesen. Trotz Gegenwind durch den starken Franken bleibt der Gewinn stabil - und mit der jüngsten Großübernahme in Deutschland setzt der nach Marktkapitalisierung drittgrößte Baustoffhersteller der Welt auf Wachstum.Der Umsatz sank im dritten Quartal um 2,5 Prozent auf 4,04 Milliarden Franken, belastet durch Wechselkurseffekte in Höhe von 274 Millionen Franken. Organisch wuchs das Geschäft ...

