Mister Spex wird seine Q3-Ergebnisse 2025 am 13. November veröffentlichen. Wir erwarten erneut einen schwachen Umsatz mit Erlösen von rund EUR 47 Mio. (-18,6 % yoy), was vor allem den Rückzug aus internationalen Märkten sowie einer geringeren Sonnenbrillen-Nachfrage infolge des schlechten Wetters geschuldet ist. Im Gegensatz dazu dürfte das Segment Korrekturbrillen vergleichsweise robust bleiben und so eine höhere Bruttomarge von 54 % (+520 bps yoy) stützen. Das EBIT sollte sich auf EUR -4,9 Mio. verbessern (Q3 24: -14,6 Mio.) und damit die fortschreitende Umsetzung des Restrukturierungsprogramms "SpexFocus" bestätigen. Die Jahresprognose (Umsatz -10 % bis -20 %, EBIT-Marge -5 % bis -15 %) dürfte bestätigt werden, während der erwartete Jahresend-Cashbestand von rund EUR 65 Mio. ± EUR 5 Mio. erreichbar erscheint. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 4,00. Die vollständige Analyse kann unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se gefunden werden.





© 2025 mwb research