Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat zur Modernisierungsagenda der Bundesregierung ein Papier mit konkreten Vorschlägen zum Bürokratieabbau und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren veröffentlicht. "Ein deutlicher Bürokratieabbau ist eine Grundvoraussetzung für das Gelingen der Energiewende", betont Ursula Heinen-Esser, Präsidentin des BEE. "Aktuell wird kostbares Potenzial verschenkt, weil erneuerbare Projekte in unnötig langen Genehmigungsverfahren festhängen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver