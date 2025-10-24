Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat zur Modernisierungsagenda der Bundesregierung ein Papier mit konkreten Vorschlägen zum Bürokratieabbau und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren veröffentlicht. "Ein deutlicher Bürokratieabbau ist eine Grundvoraussetzung für das Gelingen der Energiewende", betont Ursula Heinen-Esser, Präsidentin des BEE. "Aktuell wird kostbares Potenzial verschenkt, weil erneuerbare Projekte in unnötig langen Genehmigungsverfahren festhängen und ...

