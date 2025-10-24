Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Biofrontera AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die Biofrontera AG (ISIN DE000A4BGGM7/ WKN A4BGGM), ein deutsches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung verschreibungspflichtiger dermatologischer Produkte spezialisiert hat, gab heute den Abschluss der endgültigen Vermögensübertragungsvereinbarung mit Biofrontera Inc. bekannt, auf Grundlage des am 30. Juni 2025 unterzeichneten verbindlichen Term Sheets, dessen wesentlicher Inhalt veröffentlicht wurde. ...

