Das System soll zum Jahreswechsel in Betrieb gehen und ist bereits für das Megawatt-Charging vorbereitet. Im ersten Schritt soll es über einen Ladepunkt mit einer Ladeleistung von 400 Kilowatt verfügen. Eon und MAN haben den Bau zweier Lkw-Ladestationen im österreichischen Eugenberg bei Salzburg gestartet. Planmäßig sollen sie bereits zum Jahreswechsel in Betrieb gehen, teilt Eon auf pv magazine-Nachfrage mit. Die beiden Ladestationen des Modells "Hyc400" von Alpitronic werden am Standort von MAN errichtet. Sie haben jeweils einen Ladepunkt mit einer Leistung von 400 Kilowatt. Nach Angaben von ...

