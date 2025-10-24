POET Technologies steht an der Schwelle zu einem technologischen Boom, der nur einmal in einer Generation vorkommt. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die das Rückgrat moderner KI-Rechenzentren fundamental verändern könnten. Einzigartige Technologie für einen wachsenden Bedarf POET hat eine proprietäre Plattform für optische Interposer entwickelt, die die nahtlose Integration von elektronischen und photonischen Bauteilen auf einem Chip ermöglicht. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.