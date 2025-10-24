Ford stoppt die Produktion seines Elektro-Pickups F-150 Lightning. Bis auf Weiteres konzentriert sich der Konzern auf den F-150 mit Verbrennungsmotor. Ob die Fertigung des Lightning überhaupt wieder anlaufen wird, ist derzeit unklar. Ford hat in seinem Werk "Rouge Electric Vehicle Center" die Produktion seines Elektro-Pickup F-150 Lightning nach einer Pause im vergangenen Jahr erneut unterbrochen. Der Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten bei Aluminium, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.