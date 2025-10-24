Hensoldt hebt Prognose an!



Der Radar-Spezialist profitiert von Aufträgen durch die Bundeswehr.



Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt profitiert stark von neuen Großaufträgen der Bundeswehr und hebt deshalb seine Jahresziele teilweise an. Der Auftragseingang soll 2025 60 bis 90 Prozent über dem Umsatz liegen. Grund dafür sind zahlreiche parlamentarische Freigaben und konkrete Beauftragungen durch die Bundesregierung. Der Umsatz wird weiterhin bei rund 2,5 Milliarden Euro erwartet und die bereinigte Ebitda-Marge soll mindestens 18 Prozent betragen.



Hensoldt sieht sich gut aufgestellt, um die gestiegene Nachfrage zu erfüllen und plant, die Produktion weiter zu industrialisieren. Die Bundesregierung hält rund 25,1 Prozent an Hensoldt.



Die Aktie reagiert am Donnerstagabend positiv und stieg gegenüber dem Xetra-Schlusskurs nachbörslich um rund 4 Prozent an. Am Freitagmorgen gab die Aktie jedoch etwas nach.









