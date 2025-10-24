VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), ein weltweit führender Anbieter von kritischer Internet-Infrastruktur und Domainnamen-Registrierungsdiensten, gab heute bekannt, dass laut dem aktuellen Domain Name Industry Brief Quarterly Report von DNIB.com, das dritte Quartal 2025 mit insgesamt 378,5 Millionen Domainnamen-Registrierungen über alle Top-Level-Domains (TLDs) hinweg abgeschlossen wurde. Dies entspricht einem Anstieg um 6,8 Millionen Domainnamen bzw. 1,8 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Domainnamen-Registrierungen um 16,2 Millionen bzw. 4,5 Prozent.

Die Top-Level-Domains .com und .net verzeichneten zum Ende des dritten Quartals 2025 insgesamt 171,9 Millionen Domainnamen-Registrierungen in der Domainnamen-Datenbank, ein Anstieg um 1,4 Millionen bzw. 0,8 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Im Jahresvergleich verzeichneten die .com- und .net-TLDs einen kombinierten Zuwachs von 2,4 Millionen Domainnamen bzw. 1,4 Prozent. Zum 30. September 2025 umfasste die .com-Domainnamen-Datenbank 159,4 Millionen Registrierungen, während die .net-Datenbank 12,5 Millionen Registrierungen zählte. Die Zahl der neuen .com- und .net-Domainnamen-Registrierungen lag zum Ende des dritten Quartals 2025 bei 10,6 Millionen, verglichen mit 9,3 Millionen Domainnamen-Registrierungen zum Ende des dritten Quartals 2024.

Die Gesamtzahl der länderspezifischen TLD (ccTLD) Domainnamen-Registrierungen belief sich zum Ende des dritten Quartals 2025 auf 144,8 Millionen, ein Anstieg um 1,4 Millionen bzw. 1,0 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der ccTLD-Registrierungen um 4,8 Millionen bzw. 3,4 Prozent. Die zehn größten ccTLDs zum 30. September 2025 waren .cn, .de, .uk, .ru, .nl, .br, .au, .fr, .in und .eu.

Informationen zur statistischen Methodik, die bei der Erstellung des Domain Name Industry Brief Quarterly Report und der Dashboards von DNIB.com verwendet wird, finden Sie hier.

Über DNIB.com

DNIB.com wird von Verisign gesponsert und bietet globale statistische und analytische Forschungsergebnisse sowie Daten zur Domainnamen-Branche, neben Analysen zu wichtigen Trends in den Bereichen Politik, Sicherheit und Technologie. Der aktuelle Domain Name Industry Brief Quarterly Report, frühere Berichte sowie interaktive Dashboards mit erweiterten Daten zur Domainnamenbranche sind verfügbar unter DNIB.com.

Über Verisign

Verisign (NASDAQ: VRSN), ein globaler Anbieter von kritischer Internet-Infrastruktur und Domainnamen-Registrierungsdiensten, ermöglicht die Internet-Navigation für viele der weltweit bekanntesten Domainnamen. Verisign trägt zur Sicherheit, Stabilität und Ausfallsicherheit des Domain Name Systems und des Internets bei, indem es Root-Zone-Maintainer-Dienste bereitstellt, zwei der 13 globalen Internet-Root-Server betreibt und Registrierungsdienste sowie eine autoritative Auflösung für die Top-Level-Domains .com und .net bereitstellt, die den Großteil des globalen E-Commerce unterstützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte verisign.com.

