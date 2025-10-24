Die Aktie von Novo Nordisk tritt derzeit auf der Stelle. In den kommenden Wochen stehen bei den Dänen aber einige wichtige Termine an (vgl. "Novo Nordisk im Umbruch - zwei wichtige Termine voraus"). Spannend wird es insbesondere in der ersten Novemberwoche, wenn die ObesityWeek stattfindet.Novo Nordisk hat hier angekündigt, dass neue Daten zur Prüfsubstanz "orales Semaglutid 25 mg" zu den 23 Abstracts gehören, die auf der ObesityWeek vom 4.-7. November in Atlanta vorgestellt werden."Unsere vielfältigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.