ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal sei recht ereignislos gewesen, schrieb Wanda Serwinowska in einer Einschätzung vom Donnerstagabend. Der Fokus liege nun eher auf der Vergaberunde (AR7) in Großbritannien für Offshore-Windenergie./rob/ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 19:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007037129

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.