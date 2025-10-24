Zürich - Relai hat sich in einem schwierigen Markt im Bereich der digitalen Vermögenswerte als Pionier etabliert, nachdem es im vergangenen Jahr eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und mehr als 500'000 App-Downloads erzielt hat. Als eines der ersten Bitcoin-Unternehmen hat das Schweizer Startup erfolgreich die Zulassung als Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäss der MiCA-Verordnung der EU erhalten, die von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
