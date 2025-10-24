London/Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag kaum verändert tendiert. «Die Marktteilnehmer verweilen derzeit an den Seitenlinien und warten auf die heute anstehenden US-Verbraucherpreise in den USA», so Marktexperte Andreas Lipkow. Der EuroStoxx50 trat am späten Vormittag mit 5.672,13 Punkten quasi auf der Stelle. Ähnlich war die Tendenz ausserhalb des Euroraums. Der britische FTSE 100 gab um 0,1 Prozent auf 9.572,84 Punkte nach, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
