FRANKFURT (dpa-AFX) - Signale aus Japan für eine rege Nachfrage nach Wafern als Vorprodukt für Halbleiter haben am Freitag den Kurs von Siltronic nach oben getrieben. An der Spitze des SDax legten sie um 5,3 Prozent auf 57,55 Euro zu. Bei einem Anstieg über das jüngste Hoch von gut 60 Euro wären die Papiere auf einem Zwölfmonatshoch.

Laut dem Kontrahenten Shin-Etsu ist die Nachfrage der Halbleiterbranche nach Wafern derzeit groß, vor allem im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. "Wir haben darauf fokussiert, Halbleitermaterialien wie Wafer, Photolacke und Photomasken in wachstumsstarke Märkte zu liefern", schrieb das Unternehmen im Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr./bek/jha/