Uniper SE: Uniper rechnet mit einem deutlichen Ergebnisrückgang für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt



Uniper SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Uniper SE: Uniper rechnet mit einem deutlichen Ergebnisrückgang für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt. Uniper rechnet für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 mit einem Ergebnis, das wie bereits zum ersten Quartal und zum Halbjahr 2025 weiterhin deutlich unter dem des Vorjahreszeitraums liegt. Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet Uniper für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 ein Adjusted EBITDA von EUR 641 Mio. (Vorjahr: EUR 2.176 Mio.) und ein Adjusted Net Income von EUR 268 Mio. (Vorjahr: EUR 1.324 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und wie bereits im ersten Quartal und dem ersten Halbjahr 2025 resultiert der Ergebnisrückgang aus reduzierten Ergebnisbeiträgen aus Absicherungsgeschäften im Segment Flexible Generation. Zudem wird das Segment Greener Commodities im Jahr 2025 durch Optimierungsaktivitäten der Vergangenheit im Gasportfolio beeinflusst. Zusätzlich trägt der Entfall von Erträgen aus der Gasersatzbeschaffung ausgebliebener Gasmengen aus Russland zu dem Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr bei. Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt Uniper seinen Ergebnisausblick. Die verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert. Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 werden, wie angekündigt, am 6. November 2025 veröffentlicht.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Marc Merrill

General Counsel and Chief Compliance Officer

Legal & Compliance

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf



Kontakt für Investoren und Analysten:

Sebastian Veit

Executive Vice President

Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 151 55049337

E-Mail ir@uniper.energy



Pressekontakt:

Georg Oppermann

Senior Vice President

External Communication & Sustainability Communication

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 178 4394847

E-Mail press@uniper.energy



