Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zehn Jahren und startet 2027. Uniper will die Batteriesysteme in Tranchen von mindestens 100 Megawattstunden abrufen. Die CMBlu Energy AG und die Uniper Kraftwerke GmbH haben eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von mindestens fünf Gigawattstunden an Organic-Solidflow-Batteriespeichern geschlossen. Dabei soll Uniper die Batteriesysteme in Tranchen von jeweils mindestens 100 Megawattstunden abrufen können, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Die ersten Lieferungen könnten ab 2027 erfolgen. Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung beträgt zehn Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
