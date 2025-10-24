NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom lägen im Rahmen der Konsensschätzungen und der freie Barmittelzufluss sowie die Neukundenzahlen darüber, schrieb Jonathan Atkin in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US8725901040

