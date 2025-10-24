Anzeige
Freitag, 24.10.2025
Gold über 4.000 US-Dollar - Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
24.10.25 | 13:27
35,350 Euro
+7,20 % +2,375
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
Intel Aktie steigt um 9 Jetzt Aktien kaufen oder abwarten?

Die Intel Aktie erlebt ein beeindruckendes Comeback. Nach Veröffentlichung der Q3-2025-Zahlen legte die Aktie an der NASDAQ um über 9 % zu. Der Halbleitergigant überraschte den Markt mit einem deutlichen Gewinnsprung, positiven Aussichten und einer strategischen Partnerschaft mit Nvidia. Nach Jahren des Rückschlags scheint sich der Konzern erfolgreich zu restrukturieren - und könnte vor einer neuen Wachstumsphase stehen.

Intel Aktie Chart (H1) Charttechnische Analyse

Intel Aktie Chart (H1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

