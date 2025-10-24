Basierend auf der Browsing-Historie, vorherigen Suchen und Präferenzen schlägt Amazon jetzt mit "Help Me Decide" KI-basiert Produkte vor, die du kaufen solltest. Mit diesem Tool sollst du auf Amazon schneller eine Kaufentscheidung treffen können. Das käme dem Konzern zugute, der seinen Umsatz immer weiter steigern möchte; auch kurz nach den jüngsten Prime Days und kurz vor der Feiertagssaison. Allein im zweiten Quartal 2025 lag dieser schon bei 167,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n