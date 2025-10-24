Die Wärmeproduktion aus Tiefengeothermie hat in Bayern einen neuen Höchststand erreicht, wie das Praxisforum Geothermie Bayern mitteilt. Rund 3,4 Terawattstunden Wärme haben die 24 Geothermie-Anlagen im Freistaat im Jahr 2024 geliefert - ein neuer Rekord. Gegenüber 2023 ist das ein Anstieg bei der Wärmelieferung um mehr als 20 Prozent. Die Zahlen präsentierte das vom Enerchange organisierte Praxisforum bei seiner diesjährigen Veranstaltung. Veriehen wurde hier auch er Geothermischen Energiepreis. ...

