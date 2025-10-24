Ford Aktie überrascht mit starken Quartalszahlen - Jetzt Aktien kaufen?

Die Ford Aktie zeigte sich nach den jüngsten Q3-Zahlen 2025 volatil - trotz eines klaren Ergebnisschlags über den Analystenerwartungen. Mit einem Gewinn pro Aktie von 0,45 USD (Prognose: 0,35 USD) und einem Umsatz von 50,5 Mrd. USD übertraf Ford die Markterwartungen deutlich. Dennoch fiel die Aktie im regulären Handel leicht um 0,72 %, was zeigt, dass Investoren trotz positiver Zahlen vorsichtig bleiben.

Der US-Autobauer sieht sich weiterhin mit Importzöllen, einem Brand bei Zulieferer Novelis und Verlusten im Elektrofahrzeugsegment konfrontiert. Dennoch stärkt die robuste Bilanz und das solide Wachstum im Hybrid- und Truck-Segment das Vertrauen in den traditionsreichen Konzern.

Ford Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

