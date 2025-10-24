Die BERR Projekt GmbH, eine Tochtergesellschaft der Bürger Energie Region Regensburg eG, baut einen Elektrolyseur. Dafür erhält das Unternehmen eine Förderung in Höhe von 5 Millionen Euro vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die Bürgerenergieprojekt entsteht an einer zuvor errichteten PV-Freiflächenanlage. In einem Projektpartnerverbund für das Bürgerenergieprojekt, an dem die BERR Projekt GmbH und die Stadtwerk Regensburg GmbH beteiligt sind, sollen die ...

