Die Aktie von Ford Motor Company (F) steht derzeit bei 11,10 EUR (rund 11,80 USD) - ein leichter Rückgang nach einer turbulenten Woche. Ein Brand beim Aluminiumlieferanten Novelis hat die Produktion empfindlich getroffen, während die Elektrosparte des US-Autobauers weiter rote Zahlen schreibt. Trotzdem zeigen die jüngsten Quartalszahlen: Ford ist noch weit davon entfernt, aus der Spur zu geraten. Anleger müssen sich jedoch auf ein schwieriges ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.