Die Nordex-Aktie hat am Freitag ihre jüngste Schwächephase fortgesetzt. Derzeit gibt sie gut zwei Prozent nach und ist damit neben Thyssenkrupp, Aroundtown, LEG Immobilien und Carl Zeiss Medic einer der fünf größten Verlierer des Tages im Index für mittelgroße Werte MDAX. Seit dem Jahreshoch Mitte des Monats hat der Kurs des Windkraftanlagenherstellers damit rund neun Prozent eingebüßt.Analysten der Investmentbank Oddo BHF sehen nach der starken Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf nur noch begrenztes ...

